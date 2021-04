Fonseca: “Giocare contro queste squadre è dura, ma abbiamo mostrato personalità”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato al termine del pareggio contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

FONSECA A DAZN

Manca qualcosa dal punto di vista tecnico?

E’ difficile da spiegare. Giocare contro queste squadre è dura ma abbiamo sbagliato nei momenti decisivi. Non abbiamo vinto. Oggi abbiamo fatto una buona partita ma abbiamo affrontato una grande squadra.

E’ più contento per la reazione o preoccupato dal primo tempo?

Questa squadra ha vinto le ultime nove gare. Anche così abbiamo deciso di rischiare e pressato alto. Non abbiamo lasciato costruire l’Atalanta. Loro hanno avuto tante occasioni in contropiede. Abbiamo sbagliato anche nelle marcature preventive. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio ma la squadra ha mostrato personalità.

Ha avuto gli effetti che sperava mettere Cristante in marcatura?

Sì. Abbiamo sbagliato molto quando perdevamo la palla in avanti. Cristante ha fatto una buonissima partita ma non è stato l’unico a fare marcature preventive.

Non si può dare più possibilità alla copia Dzeko-Mayoral?

Ci abbiamo già provato e non ha funzionato. La squadra non è pronta a giocare con due punte. Ci abbiamo provato a giocare a due e i risultati non mi sono piaciuti. Non è importante solo giocare con due punti ma anche gli uomini dietro. Abbiamo un solo giorno per preparare ogni partita e questo è difficile per noi.

All’inizio non avete trovato la chiave giusta, perché?

Merito dell’Atalanta. Non ho visto nessuna squadra qui giocare contro l’Atalanta avendo la palla. Loro marcano bene, uomo a uomo, ma penso che oggi la squadra ha tentato e ha creato.

A che punto siete prima della gara col Manchester?

Abbiamo giocato con l’Ajax e non abbiamo avuto molto la palla, col Torino anche e in settimana ci abbiamo lavorato. Nel primo tempo abbiamo avuto più la palla dell’Atalanta. Per me controllare la partita è molto importante.

FONSECA A ROMA TV

La sua analisi…

Abbiamo preaparato una partita rischiosa. Pressare alto così. Non abbiamo lasciato costruire l’Atalanta. Contro una grandissima squadra, di grandi qualità. Il secondo tempo meglio del primo e dopo l’espulsione Abbiamo avuto occasioni per segnare.

I lanci lunghi per Dzeko sono stati davvero utili..

Sì era importante arrivare la zona di Edin. Abbiamo creato diverse occasioni.

Ora arrivano due partite importanti. Come stanno gli infortunati?

Sì, i segnali sono tutti positivi. Vediamo questi giorni. Penso che possiamo recuperare giocatori per la prossima settimana, anche per il Cagliari.

La tattica?

È stata solo per questa partita. Non ho pensato al Manchester. Pressare l’atalanta così avanti era importanti avere Cristante più avanti, poteva avvicinarsi anche da difensore. Non ho pensato alla partita di Manchester.

Cristante?

Ha fatto una grandissima partita.

Questo pareggio ci dà morale?

Sì penso che questa partita ha dato segnali molto positivi alla squadra. L’atteggiamento, questa voglia di giocare. Non è facile avere la palla contro l’Atalanta. Questa è una dimostrazione di coraggio che mi è piaciuta.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

“Non è facile affrontare una squadra come l’Atalanta. Ha vinto nove delle ultime dieci partite e noi abbiamo deciso di rischiare e pressare alto. Avevamo il problema dei loro contropiede. Nel primo tempo abbiamo comunque dimostrato personalità e nella ripresa, anche prima dell’espulsione, eravamo messi meglio”.

Spesso giocavate lanciando lungo, come mai?

Sono situazioni diverse. Ho visto una squadra giocare contro l’Atalanta. La squadra giocava lungo solo quando c’era pressione in fase di costruzione, ma iniziare a giocare sempre dal basso con una squadra come l’Atalanta diventa rischioso. In determinati momenti non si può rischiare tanto, per questo andavamo su Dzeko.

Il gol dell’Atalanta?

Non possiamo lasciare liberi i giocatori. Il nostro problema è sempre stato il contropiede, la marcatura preventiva non ha funzionato. Non reagivamo bene dopo aver perso il pallone. In termini di organizzazione abbiamo fatto bene”

Quanta fiducia può dare questa prestazione in vista del Manchester United?

Abbiamo prima il Cagliari che vogliamo preparare per vincere, ma la squadra ha dato segnali positivi. Giocare contro l’Atalanta non è facile.

C’è rammarico per non aver portato a casa i tre punti nel finale?

Nel finale con un uomo in più abbiamo avuto le occasioni per fare il 2-1, ma dobbiamo essere onesti perché l’Atalanta nel primo tempo ha avuto tante occasioni. Il pareggio è un risultato giusto.