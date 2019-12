Fonseca frena l’euforia: “Dobbiamo migliorare”

Fonseca sembra aver veramente capito tutto di Roma e della Roma. Dopo un 4-1 in casa della Fiorentina, non si lascia andare a voli pindarici: “Quarto posto? Bisogna essere equilibrati e non pensare che va tutto bene. Alla fine manca molto“. Il portoghese si concentra poi su quello che la squadra può ancora esprimere: “Abbiamo molto da migliorare e possiamo controllare meglio la partita. La squadra sta crescendo bene e il merito è dei giocatori che credono nel lavoro che stanno facendo, nell’importanza di avere il controllo del pallone“. Lo scrive Il Messaggero.