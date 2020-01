Fonseca fatalista: “Il pallone non voleva proprio entrare”

Il passo falso in avvio di 2020 brucia. Perché di colpo la Roma si ritrova a -4 dalla Lazio (che ha anche una gara da recuperare) e potrebbe oggi vedersi avvicinata dall’Atalanta. È la trentesima sconfitta della storia giallorossa alla ripresa dopo la sosta natalizia: in Serie A, nessuno ha fatto peggio. Fonseca, interpellato su questa statistica, appare sorpreso: “È la prima volta che la sento, ma non c’entra nulla con la gara appena conclusa. Se alludete alla sosta, non è una questione di vacanze di Natale. Abbiamo probabilmente svolto una delle migliori settimane di lavoro della stagione. Non è stata una questione di atteggiamento, abbiamo tirato 31 volte, il problema è che il pallone non voleva entrare. Anche in una gara non eccezionale abbiamo comunque avuto le nostre occasioni che non abbiamo sfruttato“. Lo scrive Il Messaggero.