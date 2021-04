Fonseca fa finta di nulla: “Abbiamo reagito”

Il Tempo (E. Zotti) – Una sconfitta che non lascerà il segno, almeno secondo Paulo Fonseca. A Cagliari la Roma ha subìto il decimo ko stagionale in campionato, ma nella prestazione della Sardegna Arena il portoghese ha intravisto anche alcuni spunti positivi: “Non è stata una questione di atteggiamento sbagliato. È stata una gara diversa da quella persa con il Torino, dove non avevamo fatto tutto il necessario per vincere – spiega il tecnico – la squadra ha reagito bene dopo essere passata in svantaggio, giocando con intensità“.

Il match contro gli uomini di Semplici è servito soprattutto a testare le condizioni di Smalling e Spinazzola, che giovedì all’Old Trafford giocheranno dal 1’ la semifinale d’andata di Europa League: “Con Smalling in campo la squadra è apparsa più sicura, il suo rientro è positivo in vista della partita di Manchester. Anche il ritorno di Spinazzola era molto importante“.

Contro i Red Devils servirà la partita della vita ma – come ribadito più volte dall’allenatore nel corso della stagione – Fonseca non ha intenzione di cambiare l’identità della squadra: “Non possiamo pensare di andare lì soltanto a difenderci, la squadra deve dimostrare personalità. Il Manchester è fortissimo in contropiede e ovviamente dovremmo difendere bene, ma se pensiamo esclusivamente a quello ci aspetta una gara molto difficile. Sarà fondamentale gestire la palla e cercare di non lasciarli costruire“.