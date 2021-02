Fonseca: “El Shaarawy giocherà domani, difficile il recupero di Smalling e Ibanez per il Milan”

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Braga, in programma domani alle ore 21. Queste le sue parole:

Che atteggiamento dovrà avere la Roma contro il Braga dopo il 2-0 dell’andata? El Shaarawy è pronto per essere titolare domani?

El Shaarawy giocherà domani, è pronto per giocare e aiutare la squadra. Il turno per me non è chiuso, abbiamo visto un Braga molto forte: dobbiamo avere l’atteggiamento giusto per affrontare questa squadra. Io conosco bene la mentalità di questi giocatori e questo club, loro vogliono cambiare il risultato, per questo per me il turno non è chiuso. Dobbiamo avere l’atteggiamento giusto e l’ambizione di vincere la partita, non gestirla.

Da qualche partita è tornato Pastore in panchina, come sta? Quando può tornare in campo?

Non possiamo dimenticare che Pastore è stato fermo tanto tempo, sta recuperando piano piano. Per me è stato importante averlo vicino alla squadra durante la partita. Sta recuperando la condizione fisica, penso che possa essere pronto per ritornare. Per me è importante averlo vicino alla squadra durante la partita.

Chi tra Kumbulla, Smalling e Ibanez pensa di recuperare per il Milan?

Penso che per Smalling e Ibanez sarà difficile, vedremo per Kumbulla, che è più vicino al rientro. Ma per Smalling e Ibanez è difficile.

Tornando indietro lascerebbe ancora Fazio e Jesus fuori dalla lista UEFA? Come valuta il loro ritorno in campionato?

Non possiamo dimenticare che adesso parliamo di questo perché stiamo vivendo una situazione che non è normale, con gli infortuni di Smalling, Kumbulla e Ibanez. Io ho fatto una scelta, adesso non posso tornare indietro, abbiamo questi giocatori e con questi giocheremo. E’ una scelta limitata con il numero dei giocatori e va fatta. In campionato Fazio ha fatto una buona partita, mi è piaciuto, e anche Juan Jesus quando è entrato, sono soddisfatto del loro rendimento.

Spinazzola come sta? Può giocare dall’inizio?

Spinazzola sta bene, può giocare dall’inizio.

Ci sono molte assenze anche sulle fasce, in caso di emergenza El Shaarawy ha le caratteristiche per giocare nel ruolo di Karsdorp e Spinazzola?

Penso che in questi ultimi tempi i giocatori hanno dimostrato che sono pronti per fare qualsiasi sacrificio per la squadra. Penso che sarà difficile giocare come terzino ma se la squadra avrà bisogno El Shaarawy lo farà senza problema.

Domani c’è la gara di ritorno in Europa League, domenica il Milan in uno scontro diretto per la Champions League. Ha la sensazione che questo sia il primo vero momento decisivo della stagione per quello che c’è in palio?

Penso che siano tutti momenti decisivi, dal primo giorno che abbiamo iniziato la stagione. Onestamente penso solo alla partita contro il Braga, che sarà una partita difficile, non voglio pensare al Milan adesso. Dobbiamo chiudere questa questione del turno domani, dopo inizieremo a pensare alla partita contro il Milan.