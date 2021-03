Fonseca e Maldini, incrocio cordiale nel prepartita

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Saluti cordiali, chiacchiere informali. Roma e Milan, due club a trazione americana, si sono trovati all’Olimpico in un clima di grande rispetto reciproco. In linea con i protocolli Covid, i Friedkin e Tiago Pinto hanno incrociato Gazidis e Paolo Maldini, scambiandosi complimenti e auguri per il futuro.

Maldini è poi sceso in campo per salutare Fonseca, con il quale è rimasto a parlare almeno cinque minuti, prima del calcio d’inizio. In tribuna Monte Mario presenti anche Dzeko e Smalling, per dare sostegno alla squadra. C’era anche il giovane Reynolds, rientrato dagli Stati Uniti, dove ha sbrigato le pratiche per il permesso di soggiorno.