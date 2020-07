Fonseca: “E’ l’inizio di un progetto, sono fiducioso per il futuro. Continuiamo con la difesa a tre” – VIDEO

Paulo Fonseca risponde alle domande dei tifosi. Attraverso l’iniziativa della piattaforma Socios “Be a journalist”, alcuni tifosi della Roma hanno fatto delle domande al tecnico giallorosso. Le sue risposte nel pre partita di Roma-Inter:

È il suo primo anno nel nostro campionato, di quali esperienze o errori farà tesoro per migliorare il prossimo anno?

Siamo all’inizio di un progetto, abbiamo cambiato tanti giocatori. Abbiamo tanti giovani, stiamo costruendo un progetto per il futuro. L’obiettivo principale è dare continuità al progetto e la prossima stagione saremo più forti di questa, sono fiducioso sul futuro. Penso che possiamo costruire una squadra con continuità.

Pensa che la difesa a tre possa essere il punto di partenza per il prossimo anno o rivedremo ancora 4-3-3 o 4-2-3-1?

Mi piacciono entrambi i sistemi, lavoriamo con tutti e due i moduli. Non sono molto diversi l’uno dall’altro, penso che possiamo continuare con questo. Vediamo come finiremo la stagione.

Qual è la partita che non dimenticherà mai?

Non mi dimentico di nessuna, ma la prima con la Lazio e anche il secondo derby sono stati con un’atmosfera diversa. Non li dimenticherò.

