Fonseca: “Dzeko non ha giocato per scelta mia. Abbiamo fatto bene quasi per tutta la partita”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato dopo la sconfitta con la Juventus terminata sul punteggio di 2-0. Queste le sue parole:

FONSECA A SKY SPORT

Fino al gol di Ronaldo stava facendo meglio la Roma. Sul piano del palleggio ha fatto vedere qualcosa in più ma poi poca incisività sotto porta…

Penso che non abbiamo fatto bene solo all’inizio, ma quasi tutta la partita. Non possiamo dimenticare che abbiamo affrontato la Juventus, loro si sono difesi bene. I numeri sono i numeri ma ha vinto la partita la squadra che ha fatto gol. Noi abbiamo avuto più tiri, più corner, più palla, ma vince la partita la squadra che fa gol.

Si è sentito il peso di avere un attaccante? Ronaldo l’ha messa dentro alla prima occasione, voi non avete avuto un attaccante in grado di concretizzare…

È quello che io voglio valutare nella prestazione della squadra. Abbiamo avuto il coraggio di arrivare qui e fare il nostro gioco, dopo abbiamo affrontato la Juve che ha difeso vicino all’area, con molti uomini ed è stato difficile. Abbiamo sbagliato nelle ultime decisioni perché per il resto la squadra ha fatto bene.

Come ha trovato Dzeko?

Tutti i giocatori hanno giocato bene.

Ha avuto la tentazione di inserire Dzeko insieme a Mayoral?

No, la squadra non è preparata per giocare così. Non avevamo bisogno di farlo.

La sua difesa poteva fare di più su Ronaldo o sono i meriti del giocatore?

È per questo che Ronaldo è il migliore al mondo, è un calciatore che fa la differenza, come ha fatto oggi. Non posso dire che abbiamo sbagliato sul gol, è Ronaldo, se ha l’opportunità segna.

Si aspettava che la Juve difendesse così?

No, non me lo aspettavo e penso che non hanno fatto perché noi non abbiamo permesso. Penso che la Juve abbia iniziato cercando di pressare ma la nostra prima fase di costruzione non glielo ha permesso e si sono abbassati.

Potendola rigiocare metterebbe Dzeko dal primo minuto?

No, Dzeko non ha giocato per scelta mia. Mayoral sta giocando molto bene, oggi ha lavorato per la squadra ed è stato un’opzione.

Potevate provare a giocare alcuni palloni prima che la difesa della Juventus riuscisse a sistemarsi? Potevate azzardare e tentare qualche passaggio?

Penso che non abbiamo avuto molte situazioni in cui la difesa non era al suo posto, ma siamo arrivati tante volte vicino all’area. Abbiamo sbagliato le ultime decisioni, qui è stata la differenza. Abbiamo avuto tante occasioni per essere concreti e per arrivare a prendere migliori decisioni.

Con che sensazioni esce, al di la del risultato?

Non c’è la vittoria morale nel calcio, ma io posso dire che sono orgoglioso della squadra. Chi gioca come ha giocato oggi deve essere fiducioso e io lo sono perché hanno dimostrato grande carattere. Arrivare qui e giocare con questo coraggio e in questa forma mi da fiducia per il futuro.

FONSECA A ROMA TV

Una squadra ha segnato e ha vinto la partita…

E’ stata solo questa la differenza. Hanno fatto solo tre tiri ma hanno fatto due gol, noi ne abbiamo fatti 14 ma 0 gol. In partita abbiamo abbassato la Juve e abbiamo sbagliato solo le ultime decisioni. Non è facile contro una squadra con questa esperienza. Ma penso che possiamo fare di più.

La Juve ha perso qui 2 partite nelle ultime 50. Mina l’autostima della squadra?

No. La cosa più importante è il risultato e abbiamo perso. Ma come allenatore devo valutare tutto e quello che abbiamo fatto oggi è giusto dire che abbiamo fatto una partita di grande coraggio. Mi sento fiducioso per il futuro.

L’ha sorpresa la Juve cosi bassa?

Non me l’aspettavo ma penso che l’intenzione all’inizio della partita era di pressare alto. Noi abbiamo giocato bene e loro non hanno avuto la possibilità di pressare. Che la Juve sia stata cosi bassa è stato merito della Roma, non demerito della Juve.

Cos’è mancato alla Roma?

L’unica cosa è l’ultimo passaggio, fare il cross o il tiro bene, l’ultimo assist. E’ l’unica cosa che abbiamo sbagliato.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Con le grandi continuate a fare fatica…

È la verità, non voglio scappare da questo. Penso che oggi però non abbiamo meritato di uscire da qui con una sconfitta. Abbiamo fatto una grande partita, la differenza l’ha fatta l’efficacia. La squadra ha avuto coraggio, la Juve che è una grande squadra ha abbassato le linee. Potevamo fare meglio all’ultimo momento.

Ha visto l’ambizione oggi? Dzeko dalla panchina perché?

Dzeko scelta tecnica. Borja sta giocando molto bene, ed è stata una mia scelta. Non è facile arrivare qui e fare una partita con questo coraggio, non ho dubbi che la squadra abbiamo mostrato ambizione.

Dzeko può partite dall’inizio prossima partita? Quanto vi è mancato Pellegrini?

Non mi va di parlare di chi non c’era, non sono una scusa le assenze. Bryan ha giocato bene tra le linee. Dzeko è un giocatore come gli altri, deve lavorare come sta facendo e dopo la scelta è mia.

Come mai non ha preso in considerazione la possibilità di giocare con due punte?

Penso che non ne avevamo necessità, la squadra stava giocando bene.