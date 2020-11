Fonseca: “Dzeko dal primo minuto. Il Napoli è una delle squadre più forti del campionato” – VIDEO

Alla vigilia del big match del San Paolo contro il Napoli, mister Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, per rispondere alle domande dei cronisti e presentare la gara. Di seguito, le dichiarazioni del tecnico della Roma:

Il punto sulla condizione di Dzeko e sull’emergenza in difesa…

Dzeko giocherà, è pronto. Mancini e Ibanez si sono allenati oggi, ci sono grandi possibilità di averli nella partita di domani.

Sono passate otto giornate e manca un padrone al campionato, ci sono possibilità di vittoria per altre squadre oltre ad Inter e Juventus?

Penso che siamo all’inizio, dobbiamo aspettare altre giornate per dare una valutazione, ma non ho dubbi che Juventus e Inter lotteranno fino alla fine per vincere. Poi ci sono sei o sette squadre che sono in un buon momento di forma e che possono arrivare vicine a loro, ma siamo all’inizio, dobbiamo aspettare di più.

Pedro e Mkhitaryan sono più importanti per ciò che fanno in campo o per la mentalità che hanno portato?

Entrambe. Mi sembrano due ragazzini che hanno iniziato adesso a giocare a calcio, sempre con grande motivazioni.

Nelle ultime conferenze stampa ha sorriso poco, c’è qualcosa che l’ha particolarmente infastidita nelle ultime settimane?

No (ride, ndr), magari prima della partita sono serio perché sono concentrato sulla partita.

Veretout è un giocatore insostituibile?

Veretout è molto importante per noi, ha caratteristiche uniche, ma abbiamo dimostrato che non ci sono giocatori insostituibili. Abbiamo una squadra con un’identità, pronta a giocare con tutti i giocatori.

La Roma è pronta per vincere e dominare le partite contro avversari di pari livello o superiore?

Non abbiamo vinto, ma abbiamo fatto buone gare contro Juventus e Milan. Noi vogliamo sempre essere forti e domani vogliamo essere la squadra che sta giocando bene e con coraggio.

Pellegrini e Dzeko pronti a tornare dal primo minuto?

Sì, sono pronti.

16 partite in Serie A senza perdere sul campo, l’ultima sconfitta è arrivata proprio a Napoli. Quattro mesi dopo quella gara, la Roma è cambiata più tatticamente o più mentalmente?

Abbiamo migliorato molte cose. La squadra sta giocando con fiducia, con atteggiamento, quando si vince è normale avere più fiducia. La squadra è migliorata molto.

Contro il Parma Cristante e Villar hanno aiutato la costruzione, contro il Napoli potremo vedere una scelta simile?

Sì, fa parte del modo di giocare di questa squadra, abbiamo preparato strategicamente la partita, ma le intenzioni sono le stesse.

Che partita si aspetta domani?

Mi aspetto una partita difficile. Il Napoli per me è una delle squadre più forti di questo campionato, ho visto tutte le loro gare, spesso non hanno meritato di perdere. Sono una squadra brava, coraggiosa e in grado di giocare. Mi aspetto una partita difficile.

Questa sarà la partita più difficile della stagione fino a qui?

Sono sempre partite difficili, anche contro l’ultima del campionato e sarà difficile anche domani.

In conclusione…

Voglio solo ricordare che la società ha fatto un’iniziativa contro la violenza sulle donne, dobbiamo partecipare e comprare questo calendario, è importante, anche perché ci sono tutte le mogli dei calciatori e sono belle.