Fonseca: “Difficile spiegare quello che è successo e il cambiamento da un tempo all’altro”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Atalanta-Roma 4-1. Queste le sue parole:

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Sulla gara…

Difficile spiegare quello che è successo e il cambiamento da un tempo all’altro. Il primo tempo in campo siamo stati guerrieri, il secondo tempo siamo stati bambini. La squadra ha fatto un primo tempo di grande intensità contro una squadra come l’Atalanta questo è difficile.

L’ingresso di Ilicic ha cambiato la gara?

Sì, perché non siamo riusciti mai a chiuderlo in marcatura e con la pressione, gli abbiamo lasciato lo spazio per fare ciò che voleva.

Sulla gestione dei cambi…

La squadra ha fatto un grande primo tempo, io ho creduto che la squadra potesse continuare così.

Contro le grandi la Roma non si riesce ad esprimere, era già successo a Napoli…

Sono state partite diverse, io penso che se la squadra avesse continuato con l’atteggiamento del primo tempo avrebbe potuto vincere stasera. Quando si regala una partita così è difficile vincere.

Ci sono stati anche errori in difesa…

Per loro è stato troppo facile segnare, senza la nostra aggressività.

FONSECA A SKY SPORT

Avete giocato un grande primo tempo, poi nel secondo qualcosa è cambiato. E’ stato un problema di tenuta fisica? Ha inciso il fatto di aver giocato giovedì e aver avuto meno riposo?

Onestamente non voglio cercare alibi. Una squadra che fa un primo tempo di grande intensità e un secondo tempo da bambini, ha cambiato completamente atteggiamento. La squadra ha iniziato ad essere lontana, poco aggressiva, contro una squadra come l’Atalanta questo è fatidico.

Perché secondo lei?

E’ una questione di atteggiamento. La partita dura 90 minuti, non 45. Una squadra che ha fatto quello che ha fatto nel primo tempo non può cambiare così l’atteggiamento nel secondo tempo.

E’ un caso che negli scontri diretti facciate così fatica e prendiate così tanti gol?

E’ vero che vogliamo vincere tutte le partite, oggi eravamo arrivati qui per vincere. Se la squadra avesse mantenuto l’atteggiamento del primo tempo potevamo vincere, ma giocando così è difficile, soprattutto contro queste grandi squadre.

E’ un problema di maturità?

Può essere, ma per me oggi è stato un problema di cambio di atteggiamento nel secondo tempo. Squadra poco aggressiva, totalmente diversa dal primo tempo, si è abbassata senza ragione. E’ difficile capire cos’è successo oggi.

Un allenatore per trovare un equilibrio cosa deve fare?

Deve far capire ai giocatori che non possono cambiare atteggiamento come abbiamo fatto qui. E’ stato troppo facile per l’Atalanta nel secondo tempo. Senza aggressività non si possono vincere le partite, possiamo pensare bene, possiamo lavorare bene, ma senza aggressività non vinci.