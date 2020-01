Fonseca difende Kalinic: “Presto ci tornerà utile”

Sarà una Roma “vecchia’ quella che stasera affronterà all’Olimpico il Torino nella prima del 2020. Paulo Fonseca si affiderà agli uomini che hanno chiuso nel migliore dei modi il 2019, con 4 vittorie e il pareggio a San Siro contro l’Inter in campionato. Il tecnico però guarda al presente, senza cercare scuse: “Non guardo al passato, la situazione attuale è questa. Non penso nemmeno al futuro, perché non è giusto mettere pressione addosso alla squadra. Mi concentro sul presente“. Parla poi della situazione di diversi giocatori, tra i quali Kalinic, vicino al rilancio: “Nikola sta lavorando bene, migliora di settimana in settimana, in questa seconda parte di stagione può sicuramente giocare di più. Tornerà utile, può essere sicuramente un giocatore importante per la Roma“. Lo scrive il Corriere della Sera.