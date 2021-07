Fonseca: “Cristante grande esempio di professionalità e onestà. Stagione straordinaria di Spinazzola”

Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma, ha scritto per Record le sue impressioni sul calcio italiano. Queste le sue parole:

Sul calcio italiano.

Da quando sono arrivato in Italia, ho cercato di segnalare agli spettatori esterni che la Serie A è uno dei campionati più forti del mondo. È un campionato d’attacco, contrariamente alla credenza popolare – e basta guardare il numero di gol che vengono segnati. È un campionato severo dal punto di vista tattico, ma è ben giocato e attraente. In questi due anni, l’ho notato. Penso che questo Europeo aiuterà il campionato a crescere ulteriormente, perché ha sempre un impatto sulla valutazione dei giocatori e sulla curiosità delle persone.

Su Cristante e Spinazzola.

Ci sono due giocatori che conosco bene, con i quali ho lavorato negli ultimi due anni. Cristante è un grande esempio di professionalità, di grande onestà, ed è stato un giocatore importante in Nazionale. Non era titolare, ma nei momenti decisivi l’allenatore ha creduto in lui, perché sa che è un giocatore di squadra, un gran lavoratore. Spina ha avuto la migliore stagione della sua carriera. Ha avuto una stagione straordinaria alla Roma, ha meritato il posto da titolare all’Euro e, fino al momento dell’infortunio, è stato il miglior giocatore della nazionale italiana. È stato un peccato che non abbia giocato a Wembley, perché per tutto quello che ha fatto, meritava di giocarsi la finale.