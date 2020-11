Fonseca: “Contro il Cluj contano i tre punti. Dzeko avrà spazio, Calafiori titolare”

Alla vigilia del match di Europa League in casa del Cluj, gara in programma domani alle ore 21 e valida per la quarta giornata del Gruppo A della competizione europea, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Continuare a vincere e a divertire anche in Europa è questa la missione?

Sì, ma principalmente vincere. Questa è una partita importante per noi, è importante fare tre punti. Non possiamo pensare alla partita d’andata, dobbiamo pensare che abbiamo davanti una partita difficile. Il Cluj è difficile da affrontare in casa, ma noi vogliamo i tre punti.

C’è un’emergenza in difesa, cambierà il modulo?

Sì, è una possibilità, ma vedremo domani. In questo momento mancano tanti difensori centrali, cambiare modulo è una possibilità.

Calafiori tornerà titolare?

Sì, Calafiori giocherà dall’inizio.

Com’è la condizione di Dzeko? Avrà un po’ di minutaggio?

Ovviamente Dzeko si è allenato in questi due giorni, senza grande intensità, ma non si è fermato quando era a casa. Penso che troverà un po’ di minuti in questa partita, anche facendo una valutazione in vista della sfida al Napoli, ma è importante fare minutaggio in questa gara per vedere come sta fisicamente.