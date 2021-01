Fonseca congela Dzeko

Il Messaggero (A. Angeloni) – Fonseca dovrà ancora aspettare alcune ore per capire se e come si risolverà la vicenda legata a Dzeko. Il bosniaco potrebbe essere ceduto last minute, ma la possibilità che resti nella Capitale rimane e dunque si deve iniziare a preparare il tavolo delle trattative.

Nella conferenza stampa di ieri al tecnico portoghese è stato chiesto praticamente solo della vicenda relativa al numero 9 giallorosso: “Ci sono state tante speculazioni, non voglio contribuire. Bisogna pensare alla partita, alla Roma e a quanto sarà importante vincere. Il Verona è una grande squadra e sarà una gara difficile. Il gruppo destabilizzato dalla vicenda Dzeko? Possiamo invece vedere come abbia giocato con lo Spezia. Questo dice tutto”.