Dopo la vittoria convincente ottenuta ieri sera all’Olimpico contro la Fiorentina per 2 a 0, Paulo Fonseca ha deciso di concedere un giorno di riposo ai suoi giocatori. La Roma, infatti, tornerà ad allenarsi nella giornata di domani, con la prima seduta settimanale fissata per le ore 11 al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Sarà già anti-vigilia per gli uomini di Fonseca, che dovranno preparare la sfida casalinga al Cluj in Europa League, gara in programma giovedì alle 18:55.