Fonseca cerca conferme

Il Tempo (F. Biafora) – Prima no, poi sì. Alla vigilia della partita tra la Spal e la Roma a tenere banco è stata più la situazione legata a Zaniolo che la fondamentale sfida per l’obiettivo Europa League. Nel pomeriggio, prima che la squadra scendesse in campo per l’allenamento, Fonseca aveva annunciato l’esclusione del classe 1999 dalla lista dei convocati per il persistere del problema al polpaccio che già lo aveva tenuto fuori contro l’Inter, salvo poi comunicare un cambio dell’ultimo minuto a causa del forfait di Under. Per quanto riguarda il campo, Fonseca ha cercato di mantenere alta la concentrazione dei suoi, invitandoli a non farsi distrarre da tutte le voci esterne e a non abbassare la guardia nell’affrontare un avversario già retrocesso: “Sono partite molto pericolose, perché la Spal non ha pressioni e potrà giocare più libera, sarà una sfida insidiosa, per questo servirà lo stesso atteggiamento e la stessa ambizione vista contro l’Inter“.