Fonseca: “C’è più fiducia. I risultati ora si vedono”

Corriere dello Sport (R. Maida) – La forza della continuità. Dopo tanti esperimenti la Roma sembra finalmente aver trovato la quadra con la difesa a tre: “Era una partita difficile, non perdevano da sei partite, hanno fatto sempre buoni risultati contro le grandi squadre in trasferta. È una squadra che chiude bene gli spazi. Oggi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato molte situazioni per fare gol. È stata una vittoria importante. Quando facciamo giocare regolarmente gli stessi giocatori è normale che arrivino meglio fisicamente. Abbiamo fatto una partita con pazienza, anche se a volte possiamo giocare più veloci quando recuperiamo la palla. La squadra ha trovato spazio contro una squadra che chiude bene gli spazi, non c’era molto spazio per attaccare ma con pazienza abbiamo creato molte situazioni per fare gol. Zaniolo? Ha grandi qualità ma non possiamo dimenticare che è un giovane. È difficile mettere questa pressione su Zaniolo. Dobbiamo lasciarlo crescere normalmente perché ha grande qualità, può essere un calciatore molto importante per la Roma”.