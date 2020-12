Fonseca: “Bravo Calafiori. Al San Paolo solo un incidente”

Corriere dello Sport (R.Maida) – Ieri Calafiori ha segnato il suo primo gol tra i professionisti. De Sanctis, dal suo palchetto, si è lasciato andare ad un’esultanza di gioia. Per il rinnovo del contratto manca davvero poco e sarà fino al 2024. Una garanzia per il futuro che era stata in qualche modo annunciata dal bacio sulla maglia. Abbiamo visto Fonseca quasi commosso per un gol che ha allontanato la crisi: il girone era facile ma lui l’ha stravinto con le seconde linee garantendo anche 6,5 milioni ai Friedkin, anche ieri in tribuna. Mai la Roma aveva vinto 4 delle prime 5 partite europee e qualche merito di Fonseca c’è: “Dopo una serata storta era importante tornare a vincere. E ci siamo riusciti giocando un buon calcio. A Napoli era mancato ilc oraggio, la forza di attaccare“. Poi l’elogio a Calafiori: “Mi è piaciuto molto Riccardo. Il ragazzo sta crescendo, si fa trovare pronto in ogni allenamento. Ma mi piace elogiare anche gli altri: ad esempio Mayoral che migliora giorno dopo giorno“. In vista del Sassuolo il tecnico esclude il ritorno di Smalling: “Spero di riavere Jordan. Per Chris sono più pessimista“.