Fonseca: “Bravi a saper reagire”. D’Aversa se la prende con l’arbitro

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Un sospiro di sollievo, la sensazione che i timidi progressi visti a Napoli siano diventati qualcosa di più concreto, la certezza di poter preparare la partita con il Brescia con serenità: Paulo Fonseca, dopo tre sconfitte ritrova la sua Roma e si gode una reazione di carattere non scontata. Così a fine partita: “Siamo stati bravi a giocare bene e a reagire“. Meno soddisfatto il Parma, che manda a parlare il club manager Lucarelli e non D’Aversa: “Basta decisioni arbitrali che ci penalizzano, non siamo gli scemi del villaggio“.