Fonseca avvisa: “Roma, non distrarti”

Il Tempo (F.Biafora) – Il risultato dell’andata non lascia assolutamente tranquillo Fonseca che conosce bene le insidie che può creare una formazione come il Braga. Dopo la brutta eliminazione in Coppa Italia, che ha irritato parecchio i Friedkin, non c’è spazio per sbagliare: “Il turno non è chiuso, abbiamo visto una squadra forte e dobbiamo avere l’atteggiamento giusto per affrontarla“, dice il tecnico. Non ci sarà tanto turnover per via delle assenze, ma intanto rilancerà Dzeko dal primo minuto: “Non è facile cambiare, finora la squadra ha giocato sempre bene così, penso non ci sia bisogno di cambiare. I giocatori hanno capito bene cosa voglio“. Seduto in sala stampa con Fonseca c’era El Shaarawy: “Con il Braga sarà importante per la squadra e per me sotto tanti punti di vista, per mettere minuti nelle gambe, per acquisire maggiore fiducia e per la qualificazione. Ho cercato di avere subito un impatto forte nei due spezzoni giocati“. Il passaggio del turno porterà in dote 1 milione e 100mila euro e una possibile fetta aggiuntiva relativa al market pool.