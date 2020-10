Fonseca attacca: “Critiche ingenerose, penso a lavorare”

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – E’ tutta una questione di carattere. Da una parte quello della Roma, dall’altra quello di Fonseca. Col sorriso, come d’abitudine, che il tecnico mette in mostra quando gli viene chiesto se non ritenga “ingenerose” le critiche al suo operato. Fonseca risponde che pensa “solo al lavoro“, ma anche che “la risposta è contenuta nella domanda“. Quindi sì, ritiene ingenerose le critiche a lui rivolte, ma guarda avanti. Questa sera in attacco ci sarà ancora Borja Mayoral e in difesa mancherà Mancini. Fonseca ci tiene a complimentarsi con Kumbulla e Ibanez che adesso dovranno lottare per due posti col ritorno di Smalling: “Chris è importante per noi, giocherà, dall’inizio perchè ha bisogno di ritrovare la condizione, ma i tre ragazzi hanno fatto molto bene“. In conferenza c’era anche Karsdorp: “Non sono più lo stesso di qualche tempo fa, adesso sepero che sia il mio anno“.