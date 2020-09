Fonseca aspetta Karsdorp, Mkhitaryan in aiuto dell’Armenia

La Gazzetta Dello Sport (C.Zucchelli) – Fazio torna ad allenarsi in gruppo, Karsdorp ancora a parte, Mkhitaryan in campo ma con cuore e testa accanto al popolo armeno. Ieri la Roma, per scopo precauzionale, ha fatto fare i tamponi a tutti i giocatori della Primavera, mandati poi a casa in attesa dell’esito, dato che domenica scorsa avevano affrontato il Genoa. Fazio ha smaltito il problema alla caviglia e mercato permettendo dovrebbe essere a disposizione di Fonseca sabato, mentre Antonucci è vicino alla Salernitana. Mkhitaryan è molto toccato da quello che sta succedendo nel suo Paese e sta postando foto dei bombardamenti e piccoli bambini feriti, lanciando un appello alla comunità internazionale: “La fine immediata di questi crimini contro l’umanità è urgente e vitale”.