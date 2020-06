Fonseca: “Roma, ora devi crederci”

Corriere dello Sport (R. Maida) – Una faticaccia che consente a Fonseca di sfogarsi con un urlo liberatorio a fine gara. La speranza che tiene ancora a galla la Roma si chiama Dzeko, come anche ammette l’allenatore portoghese: “Con questi due gol ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore. Sono due gol difficilissimi solo per grandi attaccanti”. E poi sulla corsa al quarto posto “L’Atalanta è in un grande momento, non sarà facile perché sono una grande squadra. Non possiamo sbagliare, non possiamo perdere punti ma noi ci crediamo. Dobbiamo pensare prima di tutto a noi perché se non vinciamo le nostre partite è difficile. Poi abbiamo l’Europa League, giocheremo col Siviglia che è una grande squadra. Adesso pensiamo solo al campionato e poi alla competizione europea. Sono fiducioso per questa parte della stagione“.