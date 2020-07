Fonseca appeso a un filo

Il Tempo (F. Biafora) – Le tre sconfitte di fila arrivate con Milan, Udinese e Napoli non hanno fatto piacere a nessuno tra Roma, Boston e Londra, i tre centri di potere giallorossi. Ma al momento l’intenzione della proprietà, del direttore sportivo ombra e della dirigenza romana è di confermare la fiducia a Fonseca e di non procedere con l’esonero del tecnico, l’ottavo a sedersi sulla panchina romanista a partire dall’estate del 2011. La scorsa settimana il portoghese ha incassato la fiducia di Pallotta e la situazione dopo il ko con il Napoli non è mutata. A Trigoria sono stati smentiti contatti con possibili sostituti come Pochettino e Spalletti. Il bilancio giallorosso inoltre non potrebbe permettersi di pagare due allenatori contemporaneamente, come successo lo scorso anno dopo l’esonero di Di Francesco. Le prossime sfide con Parma e Brescia devono comunque portare a un netto miglioramento delle prestazioni e della proposta di gioco, con i calciatori in primis chiamati a dare una risposta. È finito il tempo degli alibi.