Fonseca al gioco dell’oca

Il Messaggero (R. Buffoni) – Il campionato della Roma sembra il gioco dell’oca: ogni volta che finisce sulla casella di una big torna al punto di partenza. È successo ancora allo Stadium contro la Juventus, dove i giallorossi hanno quasi sempre lasciato i tre punti (eccezion fatta proprio da Fonseca lo scorso 1° agosto: un 1-3 arrivato a giochi già fatti).

Ma è il modo che offende i tifosi: il battersi il cinque via social di Veretout e compagni dopo il 2-0 ha indispettito i tifosi “questo significa consegnarsi alla mediocrità“, si sono lamentati i più educati. Con questo organico e con questo modo di giocare Fonseca sta probabilmente ottenendo il massimo, ma forse non basterà per tornare in Champions.