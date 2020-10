Fonseca, a Udine scelte obbligate

Il Messaggero (G.Lengua) – Le scelte per Fonseca sono quasi obbligate. Il tecnico non potrà contare sui rinforzi di mercato chiesti ed è rimasto soddisfatto della prestazione della squadra contro la Juventus. Alla Dacia Arena di Udine davanti ci saranno ancora Dzeko e Mkhitaryan sia perchè non ci sono alternativa per l’attaccante, sia perchè Perez e Kluivert non garantiscono la qualità dell’armeno. Potrebbe rientrare nel giro delle rotazioni Pedro dopo aver giocato le prime due da titolare. Se Pellegrini dovesse avanzare allora accanto a Veretout toccherebbe ad uno tra Diawara e Cristante. Adesso che Kumbulla è entrato nel giro dei titolare, Cristante tornerà a giocare nella sua posizione. A destra ballottaggio tra Santon e Peres visto che Karsdorp resterà a guardare per infortunio.