Fonseca a Trigoria con il suo agente. Presenti anche Pinto e i Friedkin: la situazione

Per Fonseca il destino è già segnato. La sua avventura alla Roma finirà dopo la partita finale contro lo Spezia, ma le voci sull’immediato si susseguono a grande velocità. Come riportato da ReteSport l’allenatore giallorosso si trova a Trigoria nonostante il giorno di riposo concesso alla squadra. Con lui anche il suo agente, Marco Abreu, il gm Tiago Pinto e i Friedkin. Non sono attese novità, però, sulla posizione di Fonseca.

