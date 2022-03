Fonseca a sostegno dell’Ucraina: diventa ambasciatore della campagna per i rifugiati

Paulo Fonseca si muove in prima persona e fa un passo per aiutare tutte le persone dell’Ucraina. L’ex tecnico della Roma ha vissuto direttamente i bombardamenti di Kiev e con la famiglia sono riusciti a lasciare la Capitale soltanto qualche giorno dopo. Momenti difficili per lui e la moglie che, da poco, hanno deciso di entrare in gioco. Fonseca è diventato ambasciatore della campgagna “Cada clube, Uma Familia” (“Ogni club una famiglia“) creata dalla Federcalcio portoghese per sostenere i rifugiati dall’Ucraina. Queste le sue parole:

“È con grande orgoglio che mia moglie ed io siamo diventati ambasciatori della campagna ‘Cada clube, Uma Familia’ (‘Ogni club una famiglia’) creata dalla Federcalcio portoghese per sostenere i rifugiati dall’Ucraina. Ancora una volta la federazione portoghese ha dimostrato che il calcio può e deve essere utilizzato come strumento di cambiamento sociale. Invito tutti i club a partecipare a questa iniziativa di solidarietà e ad aiutare i rifugiati ucraini fino a quando non potranno tornare in patria, alle loro famiglie e ai loro amici“.