Fonseca: “A Brescia avanti con la difesa a tre. Dzeko l’ho visto stanco”

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Una certezza, la conferma della difesa a tre nonostante le assenze di Smalling e Cristante, e un dubbo, la presenza di Edin Dzeko, che più di tutti sta pagando fisicamente il fatto di giocare ogni tre giorni. Alla viglia della trasferta di Brescia Paulo Fonseca prova ad aggrapparsi alle cose positive delle ultime gare. “Giocheremo con la difesa a tre e Fazio sostituirà Cristante. Vorrei cambiare il meno possibile, ma ci sono delle situazioni da verificare. Kolarov? Anche lui può fare quel ruolo, ma toccherà a Fazio”. Su Dzeko: “Ho parlato con lui, era stanco, voglio vedere come starà fisicamente prima della gara perché ha avuto poco tempo per recuperare: mercoledì ha lavorato molto per la squadra”.