Fonseca 2.0, il portoghese sarà ancora il timoniere giallorosso

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Nonostante alcuni rumors dall’estero che vorrebbero Mauricio Pochettino vicino all’approdo sulla panchina della Roma, Paulo Fonseca resterà saldo alla guida della squadra capitolina. L’annuncio potrebbe arrivare in giornata, con le parole del nuovo proprietario Dan Friedkin. Al portoghese però verrà chiesto qualcosa di diverso, qualcosa in più rispetto alla scorsa stagione. Si parte, ovviamente, dai risultati, con la Roma che deve tornare competitiva ad alti livelli, puntando al ritorno in Champions League. Inoltre, all’ex Shakhtar viene chiesto di saper gestire meglio le gare, con una maggior capacità di saper ribaltare le situazioni in corsa. Le attenuanti per alcune prestazioni deludenti dell’anno appena concluso non mancano: dal Covid agli infortuni, passando per il caso-Petrachi, ma ora si azzera tutto e si è pronti a ripartire. Il 27 agosto la squadra si ritroverà a Trigoria e dal giorno dopo partiranno gli allenamenti in vista del nuovo campionato e da Fonseca ci si aspetta una partenza all’altezza delle aspettative.