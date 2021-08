Florenzi unico rossonero in azzurro. Torna Zaniolo

La Gazzetta dello Sport (F.Licari) – Prossimo obiettivo degli azzurri: il record di imbattibilità mondiale che appartiene alla Spagna, 35 partite senza k.o. tra 2007 e 2009, con in mezzo il successo all’Europeo. A Wembley l’Italia è arrivata a 34 e comincia la nuova stagione con tre gare di qualificazione mondiale: il 2 settembre con la Bulgaria, poi Svizzera e Lituania. Mancini convoca oggi gli azzurri: più di 30, con 25 campioni d’Europa più quelli rimasti fuori all’ultimo e Zaniolo.

Il romanista è il più atteso. Era considerato il talento emergente del calcio italiano e non solo, con la Nazionale 7 presenze e 2 gol, convocato prima di giocare in campionato con la Roma. Avrebbe partecipato all’Europeo, ma si era infortunato gravemente proprio con l’Italia a settembre 2020, nel successo in Olanda per Nations League. In questa Italia dei “Tutti titolari” ci sarà spazio anche per lui. Mancini recupera Pellegrini e Sensi, out prima dell’Euro, e gli azzurri “tagliati” come Mancini, Politano e Grifo. Appuntamento domenica notte a Coverciano, dopo le partite di campionato, e lunedì via agli allenamenti. Gli azzurri sono in testa al gruppo a punteggio pieno e il primo posto garantisce la qualificazione diretta al Qatar.