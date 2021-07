Florenzi, storia di un esubero: un futuro ancora tutto da svelare

Corriere dello Sport (L.Scalia) – Alessandro Floremzi si trova in un limbo. Le sue vacanze sono praticamente finite e domenica farà il tampone, ma non è stato convocato per il ritiro in Portogallo. Non ha ricevuto la comunicazione e il via libera per allenarsi con gli esuberi a Trigoria. Non è la prima volta. Già prima dell’Europeo era arrivato un segnale da Mourinho: “L’Italia è forte, sa come si vince. Ovviamente mi concentrerò di più sui miei giocatori della Roma: Spinazzola, Pellegrini e Cristante“.

Una cessione al momento è la soluzione più probabile. A Trigoria non sono arrivate offerte concrete, nemmeno dall’Inter. E’ chiaro che soltanto un top club si può permettere un ingaggio da 4 milioni, soldi che percepisce Florenzi alla Roma. Il prezzo del cartellino, invece, è veramente l’ultimo dei problemi.