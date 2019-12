Florenzi-Roma, scatta l’ora X

Le risate alla cena dei dipendenti, la foto allegra alla festa dei giocatori. Che sia in atto un programma di distensione tra la Roma e Florenzi è indiscutibile: del resto, il capitano non ha mai detto una parola fuori posto in questi mesi complessi. Eppure la sua posizione resta fortemente in bilico, sia per la partita di Firenze che per gli obiettivi futuri. L’addio a gennaio infatti rimane una soluzione verosimile con Fiorentina e Cagliari in pole position e il Milan alla finestra. Se Fonseca durante la pausa gli ribadirà di preferire terzini con altre caratteristiche è probabile che il giocatore prenda una di queste strade. La Roma a quel punto andrebbe sul mercato per cercare un terzino fisico: un nome su tutti è quello di Castagne, che potrebbe essere preso in prestito con obbligo di riscatto dall’Atalanta. Lo scrive il Corriere dello Sport.