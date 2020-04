Florenzi ricorda Roma-Barcellona: «Fino ad oggi per me questa è “La Partita”» – FOTO

10 aprile 2018 – 10 aprile 2020, due anni esatti da una delle imprese più grandi della storia romanista: Roma-Barcellona 3-0. Dopo la sconfitta al Camp Nou per 4-1, i ragazzi di Eusebio Di Francesco ribaltano il risultato tra le mura amiche, guadagnando così l’accesso alle semifinali di Champions League. Tanti i ricordi dei calciatori oggi sui social, tra cui anche Alessandro Florenzi. L’ex terzino e capitano giallorosso ha pubblicato una foto della sua esultanza con De Rossi sul suo profilo Instagram, aggiungendo la scritta: «Fino ad oggi per me questa è “La Partita”».