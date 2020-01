Florenzi ritrova CR7 e vuole essere «all’altezza»

Ronaldo, quello che tocca, spesso e volentieri lo tramuta in oro. Ci è riuscito 8 mesi fa con Florenzi durante un battibecco tra il Capitano della Roma e il portoghese. Gli animi si scaldano e Ronaldo risponde con spocchia al numero 24 e mentre si avvicina gli intima di stare zitto: “Sei troppo basso per parlare”, Florenzi non la prende bene e deve essere fermato dai compagni. La rivincita è dietro l’angolo perché il terzino sigla il gol dell’1-0 sfruttando al meglio un assist di Dzeko. Anche quest’anno una stagione sulle montagne russe che più di una volta lo hanno portato a pensare di andare via. E’ stato riproposto titolare nelle ultime 4 partite e domenica ha un’altra chance. Il suo avversario sarà proprio Ronaldo. Lo riporta Il Messaggero.