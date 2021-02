Florenzi: “PSG-Olympique Marsiglia è sentita come il derby di Roma”

Questa sera (ore 21) il Paris Saint Germain sfiderà l’Olympique Marsiglia. Una sfida storica e sentita del calcio francese. A provarlo sulla propria pelle sarà Alessandro Florenzi. Il terzino – in prestito dalla Roma – in conferenza stampa ha dichiarato: “Alcuni compagni di squadra mi hanno spiegato cosa significhi una partita del genere. Lo sentono moltissimo, come io sentivo il derby Roma-Lazio”.

Dopo il cambio in panchina – da Tuchel a Pochettino – la formazione parigina ha ritrovato i risultati. Situazione completamente opposta invece nel club della Provenza dopo le dimissioni di Villas–Boas.