Florenzi, nessuna offerta per il suo addio e ha detto “no” a Mou

Leggo (F.Balzani) – Stasera Mourinho affronta il Porto con cui ha vinto una storica Champions nel 2004 iniziando la sua carriera formidabile. La Roma non avrà Veretout e con lui anche Cristante e Florenzi il cui arrivo è previsto per il 2 agosto. La presenza del secondo è ancora incerta. Il terzino ha fatto capire di voler chiudere la sua avventura in giallorosso guastata dalle ultime due stagioni.

Nemmeno la telefonata di Mourinho sembra aver convinto Florenzi a giocarsi il posto con Karsdorp. La Roma non si opporrà visto che la sua cessione porterebbe una plusvalenza netta. Il problema è che non ci sono offerte. C’è da registrare soltanto il timido, e ormai datato, sondaggio dell’Inter.