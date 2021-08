Florenzi-Milan, si va verso il sì

Il Messaggero (S.Carina) – Per Florenzi potrebbe arrivare il terzo prestito consecutivo. Il primo al Valencia che lo prese in prestito secco per 6 mesi, poi toccò al PSG che in estate ha fatto scelte differenti puntando su Hakimi e fatto cadere il diritto di riscatto da 9 milioni. Ora col Milan lo scenario che si va profilando è proprio questo ed è motivo di contesa. Il prestito sarà oneroso, ma non c’è accordo sulla formula del riscatto. I rossoneri chiedono un semplice diritto, la Roma cerca di inserire l’obbligo a determinate condizioni. Schermaglie che comunque inducono all’ottimismo. Il Milan ha già l’accordo con Florenzi. Ci vorrà soltanto qualche ora in più. La sua partenza non basterà per inserire un regista, anche per un semplice conteggio numerico. A centrocampo sono tanti a disposizione di Mourinho. Intanto presto ci sarà un nuovo incontro tra Pinto e gli agenti di Pellegrini per il rinnovo. Tornando al centrocampo ci sono 5-6 interpreti per due posti, quindi senza la partenza di uno (Diawara non sta accettando Wolves e Torino) difficilmente si potrà affondare il colpo per uno tra Zakaria e Anguissa.