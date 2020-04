Florenzi, Gonalons e… Le nove spine del mercato dei prestiti della Roma

Gazzetta.it (C. Zucchelli) – Con il calcio giocato fermo, si comincia a studiare per il mercato. Prima di pensare agli arrivi, il ds dell Roma Petrachi dovrà organizzare alcune partenze, analizzando il da farsi con i giocatori in prestito. Sono 9 i giocatori della rosa in giro per l’Europa e alcuni di loro gravano sul bilancio della società, impedendo altre operazioni in entrata. Si tratta di: Florenzi, Schick, Nzonzi, Gonalons, Coric, Karsdorp, Olsen, Antonucci e Defrel. L’ultimo della lista, in prestito al Sassuolo, sembra l’unico al momento certo del riscatto (che porterà 9 milioni nelle casse giallorosse). Il rendimento e la crisi causata dal Coronavirus spingono gli altri verso Trigoria. Il Lipsia chiede uno sconto per Schick, la Roma ha chiesto almeno 25 milioni per perderlo a titolo definitivo, in caso contrario farà ritorno al Fulvio Bernardini. Florenzi lascerà il Valencia, su di lui ci sono Fiorentina e Atalanta.