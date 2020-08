Florenzi e un destino già da ex, ma l’ingaggio frena le trattative

Corriere dello Sport (M. Filacchione) – Dopo l’esperienza, non felicissima, di Valencia, il futuro di Alessandro Florenzi è incerto. L’ex capitano della Roma non resterà a Trigoria, nonostante il cambio di modulo di Fonseca, che sembrava poterlo agevolare nel ruolo di esterno. Il tecnico portoghese preferisce altri profili e l’esterno di Vitinia ha la necessità di tornare ad essere titolare, per giocarsi la possibilità di andare ad Euro 2021. L’interesse di alcuni club italiani non manca: Cagliari e Fiorentina soprattutto, ma anche Atalanta ed Hellas Verona. L’ostacolo però a tutte queste trattative è l’ingaggio, pesante, di Alessandro Florenzi. Il classe ’91 guadagna tre milioni annui ed ha un contratto valido fino al giugno del 2023, cifre che in pochi in Italia sono disposti ad offrire.