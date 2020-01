Florenzi e Perotti confermati. Anche Fazio ko

Il 2020 della Roma si apre come era finito, ovvero con l’infermeria piena. Contro il Torino Fonseca dovrà fare a meno di Zappacosta, Santon, Cristante, Pastore, Kluivert e all’ultimo momento anche di Fazio, che comunque non avrebbe trovato spazio nell’undici titolare. Per quanto riguarda il fronte offensivo, Perotti ha superato tutti nelle gerarchie per il ruolo dell’esterno sinistro e giocherà dall’inizio, con Mkhitaryan in panchina. Dal primo minuto ci sarà anche Florenzi, alla quinta presenza da titolare consecutiva: sembrano ormai un lontano ricordo le voci di mercato. Lo scrive Il Tempo.