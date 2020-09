Florenzi e il suo agente nella sede del PSG per completare il trasferimento

Alessandro Florenzi e il suo agente, Alessandro Lucci, sono atterrati a Parigi e si trovano nella sede del Paris Saint-Germain per discutere degli ultimi dettagli dell’operazione e concludere il trasferimento. Secondo quanto riporta Nicolò Schira, il terzino si unirà al club francese con la formula del prestito ad un milione, più diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Nelle prossime ore il calciatore si sottoporrà alla visite mediche.

Alessandro #Florenzi and his agent Alessandro Lucci are at #PSG’s headquarters to complete the deal. The Italian fullback arrives on loan (€1M) with option to buy (€9M) from #ASRoma. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 11, 2020