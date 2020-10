Florenzi: “Al Psg riesco ad esprimere il mio calcio”

La nuova esperienza di Florenzi al Psg sembra andare a gonfie vele. L’ex capitano giallorosso si sta adattando bene alla nuova realtà in Francia ed ha subito convinto Tuchel a schierarlo da titolare, oltre a rendersi protagonista di un gol straordinario contro l’Angers nell’ultimo turno di campionato. Il terzino è ora tornato in Nazionale e in conferenza stampa ha parlato della sua nuova avventura nel club francese. Queste le sue dichiarazioni:

“Al PSG sono stato accolto davvero bene, riesco infatti a esprimere il mio calcio. Quando sono qui o con il club mi sento molto sicuro, non ho paura di contrarre il virus. Dipende anche dai nostri comportamenti, dobbiamo essere prudenti“.