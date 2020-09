Florenzi al Psg in prestito con diritto di riscatto: ai giallorossi 500.000 euro

Il Messaggero -Alessandro Florenzi è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. L’ex capitano giallorosso ieri mattina è volato a Parigi per sottoporsi alle visite mediche e alla firma del contratto: il ventinovenne si trasferisce in Francia con la formula del prestito di un anno per 500mila euro, con diritto di riscatto fissato a nove milioni. Lo stipendio del giocatore (5 milioni lordi) sarà interamente a carico del club parigino. “Un onore giocare con i migliori al mondo” le prime parole di Florenzi.