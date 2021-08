Florenzi al Milan, chiusura vicina

La Gazzetta dello Sport – Il Milan sta per chiudere per Alessandro Florenzi. Decisiva in tal senso una telefonata di ieri tra esponenti dei due club. Ancora da sciogliere il nodo relativo alla modalità del prestito, ma l’agente Lucci sta mediando tra le diverse posizioni perché il suo assistito vuole Milanello. Alla fine si è trovata la quadra. Il laterale ex Paris Saint-Germain diventerà un nuovo giocatore del Milan in prestito con diritto di riscatto. Prestito oneroso, da 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 4 con determinate clausole.