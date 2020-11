Florenzi: “Adesso non penso al futuro. Rispetto il passato e quello che ho fatto prima di arrivare al PSG”

Alessandro Florenzi ha parlato del suo futuro e della sua esperienza al Paris Saint-Germain. Il terzino, al club francese con la formula del prestito con diritto di riscatto, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Top Of The Foot, queste le sue parole:

“Sinceramente, adesso non penso al futuro. Ora la mia squadra è il PSG e qui mi trovo bene. Ma rispetto anche il mio passato e quello che ho fatto prima di arrivare qui. In questo momento penso a dare il massimo per il PSG, almeno fino a fine stagione. Poi si vedrà”.