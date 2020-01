Florenzi, addio di rabbia. La Roma divora i capitani

Dopo non essere partito titolare al derby, Alessandro Florenzi, ha capito che la sua avventura alla Roma era giunta al capolinea. L’intesa con la società si è sfilacciata e dopo quel like, di Fonseca, ad un commento su Instagram che chiedeva la cessione del ragazzo, è completamente svanita. L’ex Crotone andrà al Valencia con un obbligo di riscatto fissato a 13 milioni, che verrano versati solo con la qualificazione in Champions. Dopo ben 22 anni, i giallorossi, non avranno un capitano romano e romanista, dato che la fascia è destinata a Dzeko. Lo riporta La Repubblica.