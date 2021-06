Florentino Perez: “Superlega? Una partita della Roma non ha la stessa attrazione di una del Manchester United”

Nei giorni caldi della creazione della Superlega, e non solo, Florentino Perez ha rilasciato molte interviste. Lui è stato uno dei fautori di questo nuovo campionato e sembra non arrendersi andando in giro a spiegare i perchè di questa scelta. Queste le sue parole su Onda Cero:

“La Superlega? Non è una Lega chiusa, ma aperta. Vogliamo che sia acquistabile. Si parte dalla storia di ogni singolo club. Dovremo iniziare dai club più seguiti al mondo. Per esempio, una partita della Roma non ha la stessa attrazione di una del Manchester United, a livello di pubblico che segue il match nel mondo. Ma tutti i club avranno una loro sistemazione“.