Fiumicino, la Roma in partenza per Berna. C’è Karsdorp – VIDEO

La Roma è in partenza. I giallorossi inizieranno domani l’avventura in Europa League e questa mattina raggiungeranno la Svizzera con un volo delle 10.30 dal T5 di Fiumicino. A Berna la Roma si troverà di fronte lo Young Boys, con il calcio d’inizio del match in programma per le ore 18.55 di domani sera. Rick Karsdorp è insieme ai compagni.