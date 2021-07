Fissate altre due amichevoli: la Roma sfiderà il Siviglia e il Porto

Il calendario delle amichevoli della Roma si fa sempre più fitto. Si partirà giovedì contro il Montecatini a Trigoria e si proseguirà, sempre al Centro Sportivo, contro la Ternana. Primi match per mettere benzina nelle gambe e per studiare i primi schemi di Mourinho.

In successione, poi, Triestina, Debrecen e Betis Siviglia. Come riportato dal Corriere dello Sport, però, sono state già fissate altre due partite in Portogallo a Faro, in Algarve. La Roma sfiderà il Siviglia e il Porto in due match dal sapore europeo.